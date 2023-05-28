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14 Mayıs Mersin seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mersin oy oranları! Kılıçdaroğlu Mersin'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs Mersin seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mersin oy oranları! Kılıçdaroğlu Mersin'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

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14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mersin oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mersin oy oranlarını Mersin geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Mersin Millet İttifakı kaç oy aldı?

Açılan sandık oranına göre Mersin'de genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %37,58; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %57,16 ve Sinan Oğan yüzde %4,84 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,42 oy aldı.

14 Mayıs Mersin seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mersin oy oranları! Kılıçdaroğlu Mersin'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de %37,58 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de %57,16 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Mersin Gündem Haberler

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