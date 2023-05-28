14 Mayıs Konya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Konya oy oranları! Kılıçdaroğlu Konya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Konya oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Konya'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Konya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Konya oy oranlarını Konya geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Konya Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KONYA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Konya'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %68,94; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %23,91 ve Sinan Oğan yüzde %6,76 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,44 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KONYA'DA KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'de %68,94 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KONYA'DA KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de %23,91 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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