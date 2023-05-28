14 Mayıs Kırıkkale seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırıkkale oy oranları! Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırıkkale oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale'de kaç oy aldı? Kırıkkale Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?





Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırıkkale oy oranlarını Kırıkkale geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kırıkkale'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KIRIKKALE'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kırıkkale genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59,66; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,09;Sinan Oğan yüzde 6,82 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KIRIKKALE'DEKAÇ OY ALDI?

Kırıkkale'de yüzde 59,66 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Merkez, Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 105.648 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DA KAÇ OY ALDI?

Kırıkkale'de yüzde 33.09 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, toplamda 58.698 oy aldı.

14 MAYIS KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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