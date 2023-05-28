14 Mayıs Kilis seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kilis oy oranları! Kılıçdaroğlu Kilis'te kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kilis oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Kilis'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kilis'te kaç oy aldı? Kilis Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Kilis'te kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Kilis'te kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kilis'te kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kilis oy oranlarını Kilis geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kilis'te Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KİLİS'TE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kilis genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,55; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27,02; Sinan Oğan yüzde 6,81 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,62 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KİLİS'TEKAÇ OY ALDI?

Kilis'te yüzde 65,55 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbeyli, Merkez, Musabeyli ve Polateli ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 55.451 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KİLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Kilis'te yüzde 27.02 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplam 22.853 oy aldı.

14 MAYIS KİLİS SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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