14 Mayıs Karaman seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Karaman oy oranları! Kılıçdaroğlu Karaman'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Karaman oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Karaman'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Karaman'da kaç oy aldı? Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Karaman'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Karaman'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Karaman'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Karaman oy oranlarını Karaman geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Karaman'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KARAMAN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Karaman genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61,28; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,17;Sinan Oğan yüzde 7,91 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,64 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KARAMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Karaman'da yüzde 61,28 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Merkez ve Sarıveliler'de üstünlük elde ederek toplam 100.850 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KARAMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Karaman'da yüzde 30.17 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, toplamda 49.647 oy aldı.