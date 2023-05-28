14 Mayıs İzmir seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İzmir oy oranları! Kılıçdaroğlu İzmir'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İzmir oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de kaç oy aldı? İzmir Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan İzmir'de kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İzmir oy oranlarını İzmir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İzmir'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE İZMİR'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, İzmir genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 62,29; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,48 Sinan Oğan yüzde 4,76 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,48 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN İZMİR'DE KAÇ OY ALDI?

İzmir'de yüzde 31,48 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kemalpaşa ve Kiraz ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 964.470 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE KAÇ OY ALDI?

İzmir'de yüzde 62.29 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Balçova, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Aliağa, Bornova, Bergama, Bayındır, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Ödemiş, Menemen, Tire, Beydağ, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde üstünlük elde ederek 1.939.651 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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