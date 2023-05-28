14 Mayıs Isparta seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranları! Kılıçdaroğlu Uşak'ta kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Uşak'ta kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Uşak'ta kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranlarını Isparta geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Uşak Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE UŞAK'TA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Isparta genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %47,6; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %45,13 Sinan Oğan yüzde %6,55 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,72 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN UŞAK'TA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uşak Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubeytoplam %45,13 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU UŞAK'TA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey ilçelerinde ederek %47,6 oy aldı.

SİNAN OĞANUŞAK'TA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Uşak'ta yüzde %6,55 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

UŞAK KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ