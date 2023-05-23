14 Mayıs ilk turda yurt dışında kaç oy kullanıldı, yurtdışı katılım yüZde kaçtı?

2023 Seçimi yurt dışı oyları ne kadar, eklendi mi ve yurt dışı oy sayısı ve oy oranları yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Peki, 14 Mayıs ilk turda yurt dışında kaç oy kullanıldı?

2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili için halk sandığa gitti. 2023 Seçimi yurt dışı oyları ne kadar, eklendi mi ve yurt dışı oy sayısı ve oy oranları yüzde kaç olduğu araştırılıyor. Peki, 14 Mayıs ilk turda yurt dışında kaç oy kullanıldı?

14 MAYIS İLK TURDA YURT DIŞINDA KAÇ OY KULLANILDI?

Kullanılan Oy: 1.842.044

Toplam Sandık: 9.593

Geçerli Oy: 1.814.553

Katılım Oranı: %53.92