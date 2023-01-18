14 Mayıs günü seçimlerin yapılabileceği yorumları üzerine 14 Mayıs 2023 hangi gün, Cumartesi mi Pazar mı merak ediliyordu. Peki 14 Mayıs hangi gün, Pazar günü mü? 14 Mayıs hangi güne geliyor?

14 Mayıs hangi güne denk geliyor? 14 Mayıs günü seçimlerin yapılabileceği yorumları üzerine 14 Mayıs 2023 hangi gün, Cumartesi mi Pazar mı merak ediliyordu. Peki 14 Mayıs hangi gün, Pazar günü mü? 14 Mayıs hangi güne geliyor? İşte detaylar...

14 MAYIS GÜNLERDE NE, HANGİ GÜN?

14 Mayıs 2023 tarihi Pazar gününe denk gelmektedir.

14 MAYIS NEDEN GÜNDEM OLDU?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceği tarih merak konusu olurken, bugün AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir mesaj verdi. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı.