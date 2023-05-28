14 Mayıs Çorum seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çorum oy oranları! Kılıçdaroğlu Çorum'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çorum oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da kaç oy aldı? Çorum Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çorum oy oranlarını Çorum geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Çorum'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ÇORUM'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Çorum genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,12; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61,74; Sinan Oğan yüzde 4,75 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,4 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ÇORUM'DA KAÇ OY ALDI?

Çorum yüzde 61,74 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 218.807 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇORUM'DA KAÇ OY ALDI?

Çorum'da yüzde 33,12 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 117.373 oy aldı.

14 MAYIS ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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