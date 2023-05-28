14 Mayıs Çankırı seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çankırı oy oranları! Kılıçdaroğlu Çankırı'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çankırı oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Çankırı'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çankırı'da kaç oy aldı? Çankırı Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu Çankırı'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çankırı'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çankırı oy oranlarını Çankırı geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Çankırı'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Çankırı genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 20,34; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72,14; Sinan Oğan yüzde 5,17 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı.
Çankırı'da yüzde 72,14 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 88.908 oy aldı.
Çankırı'da yüzde 20,34 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 25.065 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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