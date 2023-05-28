14 Mayıs Çanakkale seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale oy oranları! Kılıçdaroğlu Çanakkale'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'de kaç oy aldı? Çanakkale Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Kılıçdaroğlu: 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım

Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale oy oranlarını Çanakkale geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Çanakkale'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ÇANAKKALE'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Çanakkale genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54,58; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,49; Sinan Oğan yüzde 5,22 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,7 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ÇANAKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Çanakkale'de yüzde 39,49 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 155.165 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇANAKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Çanakkale'de yüzde 54,58 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelibolu, Gökçeada, Ezine ve Ayvacık ilçelerinde üstünlük elde ederek 214.450 oy aldı.

14 MAYIS ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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