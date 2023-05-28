14 Mayıs Bursa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa oy oranları! Kılıçdaroğlu Bursa'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da kaç oy aldı? Bursa Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa oy oranlarını Bursa geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Bursa'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Bursa genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,61; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,47; Sinan Oğan yüzde 7,45 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,46 oy aldı.
Bursa yüzde 51,47 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 1.089.593 oy aldı.
Bursa'da yüzde 40,61 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya ve Nilüfer ilçelerinde üstünlük elde ederek 859.656 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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