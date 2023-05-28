14 Mayıs Burdur seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Burdur oy oranları! Kılıçdaroğlu Burdur'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Burdur oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Burdur'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Burdur'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Burdur'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Burdur oy oranlarını Burdur geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Burdur oy oranları! Kılıçdaroğlu Burdur'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BURDUR'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Burdur genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,89; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,71; Sinan Oğan yüzde 6,57 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,83 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BURDUR'DA KAÇ OY ALDI?

Burdur'da yüzde 51,71 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Tefenni, Kemer, Altınyayla, Çavdır ve Çeltikçi ilçelerinden 93.090 oy alarak üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BURDUR'DA KAÇ OY ALDI?

Burdur'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,89 oy alarak; Merkez, Yeşilova ve Karamanlı ilçelerinden 73.601 oy alarak üstünlük elde etti.

SİNAN OĞAN BURDUR'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Burdur'da yüzde 6,57 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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