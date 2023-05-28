14 Mayıs Bayburt seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bayburt oy oranları! Kılıçdaroğlu Bayburt'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bayburt oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bayburt'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Bayburt Da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Bayburt'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bayburt oy oranlarını Bayburt geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bayburt oy oranları! Kılıçdaroğlu Bayburt'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BAYBURT'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Bayburt genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 15,38; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78,86; Sinan Oğan yüzde 5,51 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,25 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BAYBURT'DA KAÇ OY ALDI?

Bayburt'da yüzde 78,86 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BAYBURT'DA KAÇ OY ALDI?

Bayburt'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 15,38 oy aldı.

SİNAN OĞAN BAYBURT'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Bayburt'da yüzde 5,99 oranına ulaştı. 14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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