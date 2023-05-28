14 Mayıs Bartın seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bartın oy oranları! Kılıçdaroğlu Bartın'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bartın oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bartın'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Bartın Da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bartın'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bartın oy oranlarını Bartın geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bartın oy oranları! Kılıçdaroğlu Bartın'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BARTIN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Bartın genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 36,49; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56,1; Sinan Oğan yüzde 6,43 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,97 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BARTIN'DA KAÇ OY ALDI?

Bartın'da yüzde 56,1 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Merkez, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BARTIN'DA KAÇ OY ALDI?

Bartın'da yüzde 36,49 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Amasra ilçesinde üstünlük sağladı.

SİNAN OĞAN BARTIN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Bartın'da 8.534 oy alarak yüzde 6,43 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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