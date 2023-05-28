14 Mayıs Artvin seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Artvin oy oranları! Kılıçdaroğlu Artvin'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Artvin oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Artvin'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de kaç oy aldı? Kılıçdaroğlu Artvin'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Artvin'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Artvin oy oranlarını Artvin geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Artvin seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Artvin oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Artvin'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ARTVİN'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Artvin genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,68; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59; Sinan Oğan yüzde 5,2 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,52 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ARTVİN'DE KAÇ OY ALDI?

Artvin'de yüzde 47,68 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli olmak üzere toplamda 54.620 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARTVİN'DE KAÇ OY ALDI?

Artvin'de yüzde 47,68 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'de Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli olmak üzere ilçelerinde genel toplamda 53.371 oy aldı.

SİNAN OĞAN ARTVİN'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Artvin'de 5.958 oy alarak yüzde 5,2 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.