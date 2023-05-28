14 Mayıs Ardahan seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ardahan oy oranları! Kılıçdaroğlu Ardahan'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ardahan oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ardahan'da kaç oy aldı? Kılıçdaroğlu Ardahan'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ardahan'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ardahan oy oranlarını Ardahan geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Ardahan seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ardahan oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Ardahan'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ARDAHAN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Ardahan genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,16; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,15; Sinan Oğan yüzde 4,2 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,49 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ARDAHAN'DA KAÇ OY ALDI?

Ardahan'da yüzde 39,16 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof olmak üzere toplamda 21.355 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARDAHAN'DA KAÇ OY ALDI?

Ardahan'da yüzde 56,15 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof olmak üzere ilçelerinde genel toplamda 30.619 oy aldı.

SİNAN OĞAN ARDAHAN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Ardahan'da 2.293 oy alarak yüzde 4,2 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.