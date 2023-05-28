14 Mayıs Antalya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Antalya oy oranları! Kılıçdaroğlu Antalya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Antalya oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da kaç oy aldı? Kılıçdaroğlu Antalya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Antalya oy oranlarını Antalya geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Antalya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Antalya oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Antalya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ANTALYA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Antalya genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,85; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53,13; Sinan Oğan yüzde 2,08 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,4 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ANTALYA'DA KAÇ OY ALDI?

Antalya'da yüzde 46 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez olmak üzere toplamda 667.678 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ANTALYA'DA KAÇ OY ALDI?

Antalya'da yüzde 53,13 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez olmak üzere ilçelerinde genel toplamda 890.163 oy aldı.

SİNAN OĞAN ANTALYA'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Antalya'da 107.858 oy alarak yüzde 6,44 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.