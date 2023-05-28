14 Mayıs Amasya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Amasya oy oranları! Kılıçdaroğlu Amasya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Amasya oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Amasya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da kaç oy aldı? Kılıçdaroğlu Amasya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Amasya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Amasya oy oranlarını Amasya geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Amasya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Amasya oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Amasya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE AMASYA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Amasya genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56,25; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38,04; Sinan Oğan yüzde 5,31 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,39 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN AMASYA'DA KAÇ OY ALDI?

Amasya'da yüzde 56,25 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova olmak üzere toplamda 130.264 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU AMASYA'DA KAÇ OY ALDI?

Amasya'da yüzde 38,04 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya'da Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde genel toplamda 88.085 oy aldı.

SİNAN OĞAN AMASYA'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Amasya'da 12.306 oy alarak yüzde 5,31 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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