14 Mayıs Ağrı seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ağrı oy oranları! Kılıçdaroğlu Ağrı'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ağrı oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da kaç oy aldı? Kılıçdaroğlu Ağrı'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ağrı oy oranlarını Ağrı geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Ağrı seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ağrı oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Ağrı'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE AĞRI'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Ağrı genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,72; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,8; Sinan Oğan yüzde 2,08 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,4 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN AĞRI'DA KAÇ OY ALDI?

Ağrı'da yüzde 31,72 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak olmak üzere toplamda 68.468 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU AĞRI'DA KAÇ OY ALDI?

Ağrı'da yüzde 65,8 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak ilçelerinde genel toplamda üstünlük elde ederek 142.021 oy aldı.

SİNAN OĞAN AĞRI'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Ağrı'da 4.489 oy alarak yüzde 2,08 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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