14 Mayıs Afyonkarahisar seçim sonuçları: Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da kaç oy aldı? Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar oy oranlarını Afyonkarahisar geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Afyonkarahisar seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE AFYONKARAHİSAR'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Afyonkarahisar genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63,86; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,87; Sinan Oğan yüzde 6,71 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,56 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN AFYONKARAHİSAR'DA KAÇ OY ALDI?

Afyonkarahisar'da yüzde 63,86 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ?, Evciler?, Hocalar, İhsaniye?, İscehisar, Kızılören?, Sandıklı?, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut olmak üzere toplamda 301.945 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU AFYONKARAHİSAR'DA KAÇ OY ALDI?

Afyonkarahisar'da yüzde 31,24 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ?, Evciler?, Hocalar, İhsaniye?, İscehisar, Kızılören?, Sandıklı?, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut ilçelerinde genel toplamda üstünlük elde ederek 136.502 oy aldı.

SİNAN OĞAN AFYONKARAHİSAR'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Afyonkarahisar'da 31.703 oy alarak yüzde 5,17 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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