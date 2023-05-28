14 Mayıs Adıyaman seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman oy oranları! Kılıçdaroğlu Adıyaman'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da kaç oy aldı? Kılıçdaroğlu Adıyaman'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman oy oranlarını Adıyaman geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Adıyaman seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Adıyaman'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ADIYAMAN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Adıyaman genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66,2; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,24; Sinan Oğan yüzde 2,18 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,38 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ADIYAMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Adıyaman'da yüzde 66,2 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta, Samsat, Sincik, Tut olmak üzere toplamda 211.389 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ADIYAMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Adıyaman'da yüzde 31,24 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta, Samsat, Sincik, Tut ilçelerinde genel toplamda üstünlük elde ederek 99.771 oy aldı.

SİNAN OĞAN ADIYAMAN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Adıyaman'da 6.963 oy alarak yüzde 5,17 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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