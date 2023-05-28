14 Mayıs Adana seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adana oy oranları! Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adana oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Adana'da kaç oy aldı? Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Adana'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adana oy oranlarını Adana geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. İşte 14 Mayıs Adana seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adana oy oranları! Peki, Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ADANA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Adana genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,89; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,92; Sinan Oğan yüzde 4,82 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,38 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ADANA'DA KAÇ OY ALDI?

Adana'da yüzde 43,92 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan?, Pozantı?, Saimbeyli, Tufanbeyli?, Yumurtalık?, Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir'de olmak üzere toplamda 609.977 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ADANA'DA KAÇ OY ALDI?

Adana'da yüzde 50,89 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan?, Pozantı?, Saimbeyli, Tufanbeyli?, Yumurtalık?, Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ilçelerinde genel toplamda üstünlük elde ederek 706.835 oy aldı.

SİNAN OĞAN ADANA'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Adana'da 66.884 oy alarak yüzde 4.51 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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