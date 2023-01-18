14 Mayıs günü 2023 seçimlerin gerçekleştirilebileceği tahminleri ile birlikte 14 Mayıs'a kaç gün var? Sorusu merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatması üzerine 14 Mayıs'a kaç gün var? Sorusu araştırılıyor. Peki, 14 Mayıs'a kaç gün var? 14 Mayıs kaç gün sonra, hangi güne denk geliyor? 14 Mayıs cumartesi mi, pazar mı?

14 Mayıs'a kaç gün var? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatması ve seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılabileceği yorumları üzerine merak edilmeye başlandı. 14 Mayıs kaç gün sonra, hangi güne denk geliyor? Sorusu da konuya ilişkin olarak en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 14 Mayıs'a kaç gün var? 14 Mayıs kaç gün sonra, hangi güne denk geliyor? 14 Mayıs cumartesi mi, pazar mı?

14 MAYIS'A KAÇ GÜN VAR?

14 Mayıs tarihine tam olarak 116 gün var. Ayrıca 14 Mayıs 2023 tarihi Pazar gününe denk gelmektedir. Yapılan açıklamaların ardından yorumlara göre 14 Mayıs günü 2023 seçimlerin gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

14 MAYIS NEDEN GÜNDEM OLDU?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceği tarih merak konusu olurken, bugün AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir mesaj verdi. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı.

14 MAYIS NE OLDU?

14 Mayıs 1950 tarihinde TBMM 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği 1950 genel seçimleri yapılmıştır. "Gizli oy , açık tasnif" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilir. 1946 genel seçimlerinden sonra, Cumhuriyet tarihinde tek dereceli olarak düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçimidir.

Liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 55'ini alan Demokrat Parti kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM'deki sandalye sayısının yaklaşık yüzde 85'ini elde etti. Bu seçimlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık iktidarı da sona erdi.