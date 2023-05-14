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14 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

14 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

14 Mayıs 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

04:00 İleri Üçlü

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

12:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

15:55 Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Final Maçı

16:45 Spor Toto Süper Lig Goller

16:55 Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Final Maçı

17:45 Spor Toto 1. Lig Goller

17:55 Dünya Judo Şampiyonası

19:25 Misli.com Sultanlar Ligi Play Off

21:30 Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Serüveni

22:00 Spor Bülteni

23:00 Spor Haftasonu

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Spor Trt TV Haberler

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