14 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Mayıs 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:00 İleri Üçlü
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
12:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
15:55 Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Final Maçı
16:45 Spor Toto Süper Lig Goller
16:55 Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Final Maçı
17:45 Spor Toto 1. Lig Goller
17:55 Dünya Judo Şampiyonası
19:25 Misli.com Sultanlar Ligi Play Off
21:30 Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Serüveni
22:00 Spor Bülteni
23:00 Spor Haftasonu
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023