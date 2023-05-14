14 Mayıs 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Mayıs 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Çöp Adam
04:15 Bir Şansım Olsa
05:00 Söz
06:00 Yüz Yıllık Mucize
08:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Seçim 2023
20:00 Seçim 2023