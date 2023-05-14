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14 Mayıs 2023 Star Yayın Akışı

14 Mayıs 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

14 Mayıs 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Çöp Adam

04:15 Bir Şansım Olsa

05:00 Söz

06:00 Yüz Yıllık Mucize

08:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Seçim 2023

20:00 Seçim 2023

Kaynak: InterSinema.com / TV

Seçim 2023 Star TV Haberler

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