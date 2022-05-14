14 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

14 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:50 Kasaba Doktoru
03:25 Seksenler
04:40 Hapishanedeki Çiçek
07:05 Kalk Gidelim
10:45 Ağaç
12:50 Kara Tahta
16:00 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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