14 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

14 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
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14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 İtalya Seri A Özetler
03:50 Spor Atlası
04:00 FIFA Magazin
04:25 Spor Takvimi
04:30 Spor Artı
05:30 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Stüdyosu
15:00 Hedef Süper Lig Özel
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
18:00 Hedef Süper Lig Özel
18:30 Spor Haftasonu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz