14 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Haberler

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Güven Bana

02:00 Çember: Güven Bana

03:30 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 Güzel Köylü

07:15 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Delisin

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Deli Aşk

22:15 Deli Aşk

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