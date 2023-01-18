14 Mayıs 1950 seçim sonuçları! 1950 seçimlerini kim, hangi parti kazandı? 1950 seçim sonuçları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatması ve seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılabileceği yorumları üzerine 14 Mayıs 1950 seçim sonuçları merak edildi. Peki 1950 seçimlerini kim, hangi parti kazandı? İşte 1950 seçim sonuçları!

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14 Mayıs 1950 seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatması ve seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılabileceği yorumları üzerine 14 Mayıs 1950 seçim sonuçları merak edildi. Peki 1950 seçimlerini kim, hangi parti kazandı? İşte 1950 seçim sonuçları haberimizde...

1950 SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 1950 tarihinde TBMM 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği 1950 genel seçimleri yapılmıştır. "Gizli oy , açık tasnif" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilir. 1946 genel seçimlerinden sonra, Cumhuriyet tarihinde tek dereceli olarak düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçimidir.

Liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 55'ini alan Demokrat Parti kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM'deki sandalye sayısının yaklaşık yüzde 85'ini elde etti. Bu seçimlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık iktidarı da sona erdi.

14 Mayıs 1950 seçim sonucu oy oranları: