14 MART TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var? Cuma akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var?
14 Mart 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayın programları yer alıyor. Peki, Bugün TV'de neler var? Çarşamba akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var?
Televizyon tutkunları için 14 Mart 2025 Cuma TV yayın akışı belli oldu! Bugün hangi diziler var? Cuma akşamı televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Özellikle popüler diziler, filmler ve yarışmalar izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV ve TV8 yayın akışı detayları…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Zembilli
03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Uzak Şehir
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:16 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:15 Her Yerde Sen
04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 Bay Yanlış
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
22:00 Gol Kralı
23:30 Orta Sayfa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Nalan
02:30 Sefirin Kızı
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TRT 1 YAYIN AKIŞI
01:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:25 Sahur Bereketi
05:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:50 Mesnevi'den Hikayeler
07:10 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14:40 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
20:45 UEFA Şampiyonlar Lig
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025