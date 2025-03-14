14 MART TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var? Cuma akşamı televizyonda hangi diziler ve programlar var?

Televizyon tutkunları için 14 Mart 2025 Cuma TV yayın akışı belli oldu! Bugün hangi diziler var? Cuma akşamı televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Özellikle popüler diziler, filmler ve yarışmalar izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV ve TV8 yayın akışı detayları…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Zembilli

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Uzak Şehir

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:16 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:15 Her Yerde Sen

04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Bay Yanlış

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

22:00 Gol Kralı

23:30 Orta Sayfa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Nalan

02:30 Sefirin Kızı

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI

01:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

04:25 Sahur Bereketi

05:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:50 Mesnevi'den Hikayeler

07:10 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:40 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

20:45 UEFA Şampiyonlar Lig

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025