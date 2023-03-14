14 Mart Tıp Bayramı doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart doktorlara tatil mi?

Tıp Bayramı, her mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. Merak edilenler arasında ise 14 Mart Tıp Bayramı doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart doktorlara tatil mi? soruları yer alıyor.