14 Mart Tıp Bayramı doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart doktorlara tatil mi?
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Tıp Bayramı, her mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp doktorlarının hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. Merak edilenler arasında ise 14 Mart Tıp Bayramı doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart doktorlara tatil mi? soruları yer alıyor.
14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart doktorlara tatil mi?
14 MART TIP BAYRAMI DOKTORLARI ÇALIŞIYOR MU?
14 Mart Tıp Bayramı gününde doktorlar görev yerlerinde hizmet vermeye devam etmektedir.