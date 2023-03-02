14 Mart deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet (Muhammed Mustafa Şenkidri14-15 Mart) deprem nerede olacak?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Deprem ile ilgili konuşan Ünlü, 14-15 Mart tarihlerine dikkat çekti.

Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Mahmut Ünlü deprem tahmini ile gündem oldu. Peki, 14 Mart deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet (14-15 Mart) deprem nerede olacak?

14-15 MART DEPREM Mİ OLACAK?

Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Hoca, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rumi takvimine göre ilk Çarşamba olduğuna değinen Ahmet Hoca, takvime bakarak tespit yaptığını aktardı. Senede iki Çarşambaya dikkat çektiklerini vurgulayan Ahmet Hoca, "Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri size aktarıyorum. Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca"Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir" dedi.