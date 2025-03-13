Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net terör mesajı: Neticeyi süratle alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz

Putin'den şartlı ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz ancak...
Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil

Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı

14 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

14 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Mart Cuma Hutbesi tam metni!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı 14 Mart Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 14 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 14 Mart Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

14 Mart CUMA HUTBESİ.

14 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ödenecek bonservisin yarısı Fenerbahçe'nin olacak
img

Şam'a sürpriz ziyaret
img

Putin'den şartlı ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz ancak...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.