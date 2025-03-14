14 Mart Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

14 Mart Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Mart 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Mart 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÖNETMELİKLER

–– Akıllı Hız Destek Sistemi, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi, Olay Veri Kaydedicisi, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı ve Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sisteminin Tip Onayına İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2024/1721)

–– Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/17, K: 2024/205 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/29, K: 2024/226 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/232, K: 2025/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2023/40, K: 2025/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/102, K: 2025/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/91 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/112 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/113 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/114 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/115 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/116 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/117 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/88 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/118 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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