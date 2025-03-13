Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu
Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump'a söylemekten korkuyor

Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu
Trump, 'Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek' dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi

NATO Genel Sekreteri'nden göz diktiği Grönland için Trump'a destek

14 Mart Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?

14 Mart Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Mart son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı, ne zaman gelecek?

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

13.03.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 43,41 TL

Motorin TL/lt: 45,32 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 45,32 TL

Fuel Oil TL/Kg: 27,38 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
img

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz
img

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Taraftarlar isyanda! Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar

Norveçli hakemden skandal karar
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.