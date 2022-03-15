14 Mart 2022 Haberleri
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14 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- Önder Karaveli'nin derbi sonrası sözleri Beşiktaşlıları çıldırttı! İstifasını istiyorlar
- Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD ve Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi olmadı
- Sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı
- Başhekimin grevdeki doktorlarla tartışmasında tepki çeken sözler: Şunu da hemen paketleyin
- Eğitime kar engeli! 11 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi
- Galatasaray'da derbinin yıldızı Kerem'den Barcelona'ya gözdağı: Gerekeni yapacağız
- Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu
- Rus televizyon kanalında haber bülteni sırasında 'Savaşa hayır' pankartı açıldı
- Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var
- Son dakikadaki penaltı pozisyonu derbinin önüne geçti! Ahmet Çakar ateş püskürdü
- Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Maç biter bitmez Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
- Dev derbi nefes kesti! Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
- Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
- ABD'den Çin'e ağır tehdit: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
- Artan akaryakıt fiyatları sonrası EPDK harekete geçiyor! Çarşamba günü yapılacak toplantıda yeni tarife gündemde
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sürpriz karar! Maçın ortasında stadı terk etti
- Beşiktaş'a kötü haber! Ersin, Hatay maçında yok
- İsabetli tahminleriyle tanınan Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir
- Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi
- Akıllara durgunluk veren o an! 'Futbol oynayamaz' denilen Omar, derbinin kaderini değiştirdi
- Nusret'in hayatı belgesel oluyor
- Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 133 kişi vefat etti, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi
- Objektiflerden kaçamadı! Fransız devi Lyon'un yetkilisi transferi bitirmek için derbiye geldi
- Alman gazetecinin tuzak sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde yanıt: Rusya'ya rağmen desteklerimizi sürdürdük
- Beşiktaş'ın en büyük hedefi Cenk Tosun, Galatasaray derbisine geldi! Transfer için tarih verdi
- Esenyurt'ta rezidansın 6'ıncı katından düşen 19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
- Önder Karaveli derbideki sürpriz Josef tercihine açıklık getirdi: Oynamak istediğini söyledi
- Torrent'ten Beşiktaş'a gözdağı! Galatasaray taraftarına umut dağıttı
- Hamile koyunları paramparça edilen çiftçinin, çit üzerine bıraktığı not yürekleri dağladı
- Gelecek Partili isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu
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- İlk kez Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'le görüştü
- Skandal pankart! Taraftarlar, Rusya-Ukrayna savaşına gönderme yapıp şehrin koordinatını verdi
- Rusya ve Ukrayna'nın oturduğu masadan yine barış çıkmadı! Müzakereler yarına ertelendi
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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