14 Kasım Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

14 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı erişime açıldı. Yasama, yürütme ve yargı alanlarında yayımlanan tüm kararlar ile güne dair ilanların detayları resmi olarak paylaşıldı. Vatandaşlar, yayımlanan kararların tam metnine ulaşmak için PDF indirme seçeneğini de kullanabiliyor. İşte 14 Kasım 2025 Resmi Gazete'de yer alan kararların ayrıntıları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

14 Kasım 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yayınlanan son sayıda; Yasama Bölümü'ne dair kanunlar, yürütme ve idareye yönelik düzenlemeler, güncel atama kararları, Yargı Bölümü hükümleri ve çeşitli ilanlar yer alıyor. Peki, 14 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?

14 KASIM 2025 RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARARLAR

14 Kasım 2025 gününe ait Resmi Gazete erişime açıldı. Gündeme ilişkin tüm ilanlar ile kabul edilen kararların ayrıntıları bugünkü sayıda paylaşıldı. Ayrıca vatandaşlar, yayımlanan kararların tam metnine ulaşabilmek için Resmi Gazete'nin PDF formatını da görüntüleyebiliyor. Yasama, yürütme ve yargı başlıkları altında yayımlanan düzenlemeler ve ilanlar güne dair önemli gelişmeleri içeriyor. İşte 14 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararların tüm detayları…

TÜMÜ