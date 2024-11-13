14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

14 Kasım Perşembe günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 14 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, gece saatlerinde Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde, iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşumları beklenmekte olup, sürücüler ve vatandaşlar için görüş mesafesinde azalma olabileceği uyarısı yapılıyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu durumun özellikle gündüz saatlerinde ılıman bir hava sunması, gece saatlerinde ise biraz daha serin hissettirmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın ara ara etkisini artırması, özellikle yüksek kesimlerde hissedilir bir serinlik yaratabilir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;