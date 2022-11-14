14 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Kasım 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Ankaragücü - Trabzonspor
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 beIN Süper Lig
04:45 Trio
05:45 Z Raporu
06:45 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Sanal Direktör
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Ankaragücü - Trabzonspor
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Sanal Direktör
12:45 Süper Lig Maç Özetleri
13:00 Beinspired
14:00 Taraftar
15:00 Süper Hikayem
16:00 beIN Süper Lig
17:00 Fenerbahçe - B.giresun
19:00 beIN Süper Lig
20:00 M.başakşehir - Galatasaray
22:00 beIN Süper Lig