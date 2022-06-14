14 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 14 Haziran 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 2021-2022 Sezonu İng Basketbol Süper Ligiplay-off Final Karş 03:30 2021-2022 Sezonu Derleme 05:00 Aktüel Futbol Transfer 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2021-2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler 13:40 2021-2022 Sezonu Derleme 14:00 Tbmm-tv 15:25 A Milli Futbol Takımı Özetler 16:00 Gündem Futbol Transfer 17:50 Spor Atlası 18:00 Spor Merkezi 20:00 Spor Akşamı 20:30 Milli Maç Özel 21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler 22:05 2021-2022 Sezonu Derleme 22:30 Milli Maç Özel Devre Arası 22:45 Uefa Uluslar Ligi Özetler 23:10 2021-2022 Sezonu Derleme 23:45 Milli Maç Özel InterSinema.com / TV TV Haberler

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