14 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
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14 Haziran 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 2021-2022 Sezonu İng Basketbol Süper Ligiplay-off Final Karş
03:30 2021-2022 Sezonu Derleme
05:00 Aktüel Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler
13:40 2021-2022 Sezonu Derleme
14:00 Tbmm-tv
15:25 A Milli Futbol Takımı Özetler
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:30 Milli Maç Özel
21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
22:05 2021-2022 Sezonu Derleme
22:30 Milli Maç Özel Devre Arası
22:45 Uefa Uluslar Ligi Özetler
23:10 2021-2022 Sezonu Derleme
23:45 Milli Maç Özel