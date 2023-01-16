14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanıyor, ne kadar ediyor? 14 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL? Maaş farkı ne kadar HESAPLANIŞI!

14 günlük maaş farkı hesaplama formülü memurlar tarafından araştırılıyor. Her zam dönemi sonrası ilk maaş günü merak edilen 14 günlük maaş farkı ne kadar ediyor, hesaplama nasıl yapılıyor merak ediliyor. Memurlar 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanıyor, ne kadar ediyor? 14 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL? merak etmekteler. İşte 14 günlük maaş farkı hesaplama!

14 günlük maaş farkı hesaplama! Her zam dönemi sonrası ilk maaş günü merak edilen 14 günlük maaş farkı ne kadar ediyor, hesaplama nasıl yapılıyor merak ediliyor. Memurlar 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanıyor, ne kadar ediyor? 14 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL? merak etmekteler. İşte 14 günlük maaş farkı hesaplanışı haberimizde...

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMA

14 günlük maaş farkını hesaplarken ilk olarak zamlı maaşınızın yüzde 30'unu hesaplamalısınız. Ardından maaşınızın yüzde 30'unu 30'a bölüp 14 ile çarparsanız ortaya çıkan miktar yaklaşık olarak 14 günlük maaş farkınız olur.

Enflasyon farkı hesaplaması ise şu şekilde yapılmaktadır: Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılmaktadır.

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlara yapılan yüzde 30 zammının 15 Ocak'a yetişip yetişmeyeceği tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kamu görevlilerinin ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak arasındaki katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla güncellenen bilişim sisteminin tüm kamu kurumlarının kullanımına açılacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

"SİSTEMLERİMİZİ GÜNCELLEDİK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

"SİSTEMİ KULLANIMA AÇACAĞIZ"

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."