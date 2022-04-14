(14. Gece Namazı) Ramazan ayının 14. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 14. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 14. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 14. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın on dördüncü gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 14 Nisan Perşembe'yi 15 Nisan Cuma'ya bağlayan gece Ramazan ayının 14. gecesidir. 14. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 14. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 7 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 8 rekat kılan kişinin kıldığı namaz kabrinde ona yoldaş olur ve onun yerine Münker-Nekir meleklerinin sualine cevap verir.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 8 rekat olacak. Okunacaklar şöyle: