14 Eylül Resmi Gazete Büyükelçi atamaları yayınlandı mı? Büyükelçi atamaları Resmi Gazete kararı nedir? Resmi Gazete bugünün kararları neler?

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BÜYÜKELÇİ ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçilerin ataması yapıldı. Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna nezdinde Mustafa Levent Bilgen, Polonya nezdinde Rauf Alp Denktaş, Fas nezdinde Mustafa İlker Kılıç ve Burundi Cumhuriyeti nezdinde Alp Işıklı atandı.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Yayımlanan kararda, Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna nezdinde Mustafa Levent Bilgen, Polonya nezdinde Rauf Alp Denktaş, Fas nezdinde Mustafa İlker Kılıç ve Burundi Cumhuriyeti nezdinde ise Alp Işıklı atandı.