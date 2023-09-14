Müge Anlı programında kaybının 59. gününde bulup kızıyla buluşturmayı planlarken alıkonulan Birsen Polat, bulundu mu merak ediliyor. Programda birçok farklı olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme linki ve 14 Eylül Müge Anlı Canlı İzle konuları araştırılıyor. 2 aydır kayıp olan Birsen Polat bulundu mu? Müge Anlı son bölümde neler oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, 14 Eylül Müge Anlı Canlı İzle! 2 aydır kayıp olan Birsen Polat bulundu mu? Müge Anlı son bölüm!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şok gelişmeler yaşandı. 2 aydır kayıp olan Birsen Polat bulundu mu ve Birsen Polat'a ne oldu, neredeydi sorularına yanıt aranıyor. 14 Eylül Müge Anlı Canlı İzle ve Müge Anlı canlı yayın izleme linkleri seyirciler tarafından araştırılıyor. 14 Eylül Müge Anlı Canlı İzle! 2 aydır kayıp olan Birsen Polat bulundu mu? Müge Anlı son bölümde neler oldu?Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmıştır.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, 16 Temmuz'da Ankara'da ortadan kaybolan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Birsen Polat'ı bulmak için araştırmalara başladı. Seyircilerinin yardımıyla bulduğu Polat ile görüşen Anlı, kadının canlı yayına çıkmayı kabul etmesiyle yeniden ortadan kaybolduğunu söyledi. Kaybının 59. gününde bulup kızıyla buluşturmayı planlarken haftalardır yanında kaldığı evli ve iki çocuk babası şahıs tarafından alıkonulduğu söylenen 45 yaşındaki Birsen Polat, yayını ihbar kabul eden polis ekipleri tarafından canlı yayında kurtarıldı.

KAYIP BİRSEN POLAT BULUNDU MU?

Müge Anlı önceki gün yayınlanan programında, 16 Temmuz'da, Ankara'da kaybolan iki çocuk annesi, 45 yaşındaki Birsen Polat'ı aramaya başladı. Yayının hemen ardından dikkatli bir izleyicisinin ihbarı ile genç kadını buldu. Önceki günkü yayında, kızıyla buluşturmayı planladığı Birsen Polat'ın röportaj yapmalarına rağmen yayına gelmediğini aktaran Müge Anlı, genç kadının telefonlarını yanıtsız bıraktığını, kaldığı adresteki ekibine de kapıyı açmadığını, ortada endişe veren bir durum olduğu bilgisini paylaştı.

POLİS EVE GİDEREK KADINI KURTARDI

Anlı'nın sıcak gelişmeyi aktarması üzerine yayını ihbar kabul eden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Canlı yayında, Müge Anlı'nın yönlendirdiği adrese intikal eden polis ekipleri, genç kadını ve onu evde alıkoyduğu iddia edilen şahsı evden çıkarıp emniyete götürdü. Şantaj ve tehditle Birsen Polat'ı zorla evde tuttuğu söylenen ve tepki dolu sözlerle kendisini canlı yayında savunmaya kalkan şahsın, incelenmek üzere telefonuna el konuldu.

Günlerdir görmediği annesinin alıkonulduğu evden kurtarılma anını izleyen kızı ise stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Kadının gözyaşları karşısında zor anlar yaşayan Anlı, sarılarak teselli etmeye çalıştı.