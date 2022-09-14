14 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 14 Eylül Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Eylül Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 14.09.2022 08:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CÜNEYTBEY MAH KASIMPAŞA MAH.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ
- 14.09.2022 09:00 10:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ GENÇOSMAN CADDESİ BAKIRÇAY KOOP.CİVARI
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞLIYATAK VE TUMBULLAR MAHALLESININ TAMAMI,KARABULU MAH. İMAMLAR SOKAK, DOĞANCILAR MAH. OYUKKIRAN MEVKII, UMURLU MAH. KAHVEÖNÜ SOKAK, TAŞLIYATAK VE TUMBULLAR İZSU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCIKÖY, YEŞILKÖY CIVARI ABONELER
- 14.09.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ 6306, 6309, 6308 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,SIRRI AYDOĞAN KÜLTÜR MERKEZİ,893/3, 910,893/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,829,829/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
- 14.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ ,MANAVKUYU MAHALLESİ,ANKARA,M.KEMAL,SAKARYA CADDELERİ,245,257,258,265/1, 263,269,269/3,273/1,274,275 SOKAKLAR VE CİVARI
- 14.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHTALI BARAJI KORUM,DEDE,YOLÜSTÜ MEVKİİ-MEŞELİK YOLU KARACAAĞAÇ VE CİVARI,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,KARACAAĞAÇ VE CİVARI, KIRIKLAR KÖYÜ VE CİVARI, 3018,3020,4004,4004/1,4010-4020-4002-4005-4024 SOKAKLAR VE CİVARI,KIRIKLAR MAHALLESİ VE CİVARI,BELEN-HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ BELENBAŞI KÖYÜ DOĞANCILAR KÖYÜ VE CİVARI
- 14.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,İSTİNYE PARK AVM,ORJİN GAYRIMENKUL
- 14.09.2022 11:30 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ 6326, 6327, 6329, 6328, 6327, 6335,6370, 6330, 6331 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.09.2022 12:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞLIYATAK MAH. DEMIRAYAKLAR SOKAK, İĞDELI MAH. DAMLAR VE AZMANLAR, KIRMUSTAFALAR, KOCAIBRAHIMLER VE MOLLAHMETLER SOKAK VE CIVARLARI.TAŞLIYATAK, DOĞANCI İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLARI.
- 14.09.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAH. GAZIPAŞA MAH.
- 14.09.2022 13:30 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ 6321, 6323, 6324, 6325, 6320, 6319, 6318, 6317, 6316, 6315, 6333 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.09.2022 14:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,İSTİNYE PARK AVM
- 14.09.2022 15:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ 6332 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 14.09.2022 16:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ GENÇOSMAN CADDESİ BAKIRÇAY KOOP.CİVARI
- 15.09.2022 06:00 07:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, RÜSTEM, ÖZBEK, İÇMELER, ALTINTAŞ, YAKA MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 15.09.2022 08:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ 2426, 2427, 2423 SOKAKLARI, NURETTİN BAYRAM HATUNDERE CADDESİ, 2421 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 15.09.2022 08:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABEYER DM ŞAHİN ÇETİNER GURBULAK NAKLİYAT
- 15.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ERYAŞ ÖZEL TR, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI MİMAR SİNAN MAHALLESİ 2620/1, 2620, 2619, 2625 SOKAKLARI, MUHAMMER AKSOY, HASAN TAHSİN, CADDELERİ VE CİVARLARI
- 15.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6093/3-4,AYDINLAR CADDESİ VE 6016/1 SOKAKLAR CİVARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE İSLAMSARAY MAH.BEYLER ÇAYIRI GRB VE CİVARLARI
- 15.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINDAĞ,YEŞİLOVA,EGEMENLİK,KEMALPAŞA,YILDIRIM BEYAZIT,ERZENE, RAFETPAŞA, KAZIMDİRİK, GAZİ OSMAN PAŞA,KIZILAY,TUNA,ÇAMDİBİ MAHALLESİ, HÜRRİYET MAHALLELERİ,REFİK TULGA, MEHMET AKİF CADDELERİ,88,90,97, 101,109, 111,113,115,117,150,154,156,464, 470, 471, 477, 482, 484,485,544,544/1,544/2,544/3, 84-113,4156-4119/1,4109,5428, 5430, 5432, 5443, 5444, 5449,5499/1, 5460,5544/1, 5504,5505, 5506, 5507, 5508, 5511, 5511/ 1, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517,5530, SOKAKLAR,MİLLİ EĞİTİM VAKFI,BORNOVA BELEDİYESİ YÜZME HAVUZU
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE,8762/2 - 8762/1 - 8761 -8208 - 8762 - 8206 - 1671 1671/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.09.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927/2 - 8927/4 - 8927/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844 SOKAK VE CİVARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ 9508-9528-9529 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILBEYLI MAH. HALILBEYLI MAHALLESININ TAMAMI YEŞILYUT MAH. BIR KISMI VE CIVARLARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI (TR-1)
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. ŞHT ÖZPOLAT CAD. KISMEN KAYISI, ELMALI, IHLAMUR, BADEM, KIRAZLI, ELMALI SOKAK VE ÇEVRESI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI VE 75.YIL CUMHURIYET CADDESI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 15.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. KUBILAY CAD. İSTIKLAL CAD.5013-5028 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI