14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 14 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 14 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 14 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1920 - Finlandiya ve Sovyet Rusya, bazı bölgeleri değiştirerek sınırı belirleyen, Tartu Antlaşması'nı imzaladı.

1925 - Türkiye'de ilk betonarme köprü, Büyük Menderes nehri üzerinde yapıldı.

1926 - Türk Kanunu Medenisi'ne göre ilk medeni nikâh, Şehremini Muhittin Bey tarafından İstanbul'da kıyıldı.

1933 - Almanya, Cenevre Silahsızlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı.

1940 - II. Dünya Savaşı: The Blitz adı verilen Almanların Londra'yı bombardımanı sırasında, Londra metrosu'nun Balham İstasyonu'nda 66 kişi öldü.

1944 - Generalfeldmarschall Erwin Rommel öldü.

1944 - II. Dünya Savaşı: Britanya Ordusu Atina'ya girdi.

1947 - Amerikalı test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aştı.

1950 - Kore'ye Türk askerî birliği ulaştı.

1956 - Hindistan'da Dokunulmazlar kastının lideri Bhimrao Ramji Ambedkar, 385.000 takipçisi ile birlikte Budizme geçti.

1958 - ABD, Nevada'da bir yeraltı nükleer deneme yaptı.

1960 - Yassıada Yargılamaları başladı. İlk dava Afgan Kralı'nın Celâl Bayar'a hediye ettiği köpeğin hayvanat bahçesine satışıyla ilgili "Köpek Davası" idi.

1964 - Martin Luther King, şiddetsizlik yoluyla ırksal eşitsizlikle mücadele ettiği için Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1964 - Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Karadeniz kıyısında tatildeyken görevden alındı, yerine Leonid Brejnev getirildi. Aleksey Kosigin Başbakan oldu.

1964 - Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda, Türk Serbest Güreş Millî Takımı şampiyon oldu.

1968 - Amerikalı astronotların yörüngedeki ilk canlı TV yayını Apollo 7 ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1968 - Amerikalı Jim Hines, Meksiko'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, 100 m'de 10 saniyenin altına inen (9,95 s) ilk kişi oldu. Hines, bu unvanı 1983'e kadar koruyabildi.

1968 - Avustralya'nın Meckering kentinde 6,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

1969 - Olof Palme İsveç Başbakanı oldu.

1973 - Genel seçimler sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi 185, Adalet Partisi 149, Millî Selamet Partisi 48, Demokratik Parti 45, Cumhuriyetçi Güven Partisi 13, Milliyetçi Hareket Partisi 3, Türkiye Birlik Partisi 1 Milletvekilliği kazandı. 6 Milletvekili de bağımsız olarak seçildi.

1973 - Kutsal Yom Kippur gününde, Mısır ve Suriye orduları İsrail'e saldırdı.

1973 - Tayland'da üniversite öğrencilerinin demokratik bir hükûmet için gerçekleştirdikleri ayaklanmada, 77 kişi öldü, 857 kişi yaralandı.

1980 - Diyarbakır'a kaçırılan Türk Hava Yolları'na ait "Diyarbakır" uçağına operasyon düzenlendi. Kökten dinci oldukları öne sürülen 4 hava korsanı yakalandı. Operasyon sırasında bir yolcu öldü.

1981 - Hüsnü Mübarek, Enver Sedat'ın suikast sonucu öldürülmesinin bir hafta sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı oldu.

1982 - Yaşar Kemal, Fransa'da Uluslararası Cino del Duca Ödülü'nü kazandı.

1987 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'e verildi.

1987 - Yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı, Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.

1991 - Birmanya muhalefet lideri Aung San Suu Kyi, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

1994 - Yaser Arafat, İzak Rabin ve Şimon Perez, Oslo Anlaşmalarının gerçekleşmesindeki ve gelecekteki Filistin öz yönetiminin çerçevelenmesindeki rollerinden dolayı Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2003 - Chicago'da oynanan Amerika Ulusal Beyzbol Ligi maçında, "Steve Bartman Olayı" olarak adlandırılan skandal gerçekleşti.

2012 - Felix Baumgartner, stratosferdeki bir balondan Dünya'ya başarıyla atladı.

2017 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da toplu taşıma araçlarının kullandığı istasyon yakınlarında bomba yüklü kamyon ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 512 kişi öldü, 316 kişi yaralandı ve 62 kişi ise kayboldu.

2022 - Bartın'ın Amasra ilçesinde bir madende patlama meydana geldi.