14 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 14 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33047316

İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah Doğan Araslı cd. sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33048316

İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYÜBİ mah 1342 sk bölgelerinde 14/10/2022 03:00:00 - 14/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33099325

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1988., 1997., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk / CUMHURİYET mah 1986., 1987., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 14/10/2022 08:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33114316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1483., 1491., 1492., 1502., 1503., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33659316

İSTANBUL ESENYURT ilce -YEŞİLKENT mah sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33656316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah MİMAR SİNAN, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 2135. sk bölgelerinde 14/10/2022 13:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33562316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 785., 789., 792., 794., 795., 796., 797., 799., 800., 801., 802., 803., 803/2. ÇIKMAZ, 804., AKSEKİ, BAHÇELER, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33434107

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., 1247., 206. ÇIKMAZ, 209. ÇIKMAZ, 222., 223., 226. ÇIKMAZ, 227., 228., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 4., 4.GELİNCİK, 5., ARDIÇKUŞU, ATATÜRK, GARDENYA, GÜL ÇIKMAZI, GÜVERCİN ÇIKMAZI, KARDELEN ÇIKMAZI, KIRLANGIÇ, KUŞLAR TEPESİ, LALE, MENEKŞE ÇIKMAZI, PELİKAN ÇIKMAZI, PROF. AZİZ ERGİN, SÜMBÜL sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 312., EREN, ESENTEPE, YAYA sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk bölgelerinde 14/10/2022 01:00:00 - 14/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33082316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ, HATUNİYE CAMİİ, KASAP 1., KEHRİBAR, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33569776

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 14/10/2022 13:00:00 - 14/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33128317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 14/10/2022 08:30:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33177260

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah GÜLDEFNE sk bölgelerinde 14/10/2022 08:30:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33282316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33680316

İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 14/10/2022 13:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.