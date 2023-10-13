Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 14 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

14 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 14 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? Büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

- 13 Ekim 2023 Cuma günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 22 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü de hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 24 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 23 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 20 derece civarında seyredecek.

- 17 Ekim 2023 Salı günü ise hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 21 derece olarak tahmin ediliyor.

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

- 13 Ekim 2023 Cuma günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 26 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 27 derece civarında seyredecek.

- 17 Ekim 2023 Salı günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 26 derece olarak tahmin ediliyor.

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 22 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 24 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 24 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 22 derece civarında seyredecek.

- 17 Ekim 2023 Salı günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 21 derece olarak tahmin ediliyor.

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Hatay'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 29 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 31 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 23 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 27 derece civarında seyredecek.

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Adana'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 30 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 31 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 24 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 28 derece civarında seyredecek.

- 17 Ekim 2023 Salı günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 29 derece olarak tahmin ediliyor.

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Antalya'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 27 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 28 derece civarında seyredecek.

- 17 Ekim 2023 Salı günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 27 derece olarak tahmin ediliyor.

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU BURSA

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Bursa'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 23 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 25 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 23 derece civarında seyredecek.

- 17 Ekim 2023 Salı günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 23 derece olarak tahmin ediliyor.

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VAN

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Van'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 20 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 19 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 19 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.

- 17 Ekim 2023 Salı günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 17 derece olarak tahmin ediliyor.

14 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU GAZİANTEP

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Gaziantep'te hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 28 derece olarak tahmin ediliyor.

- 14 Ekim 2023 Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 28 derece olacak.

- 15 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 20 derece olarak öngörülüyor.

- 16 Ekim 2023 Pazartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor ve sıcaklık 24 derece civarında seyredecek.

- 17 Ekim 2023 Salı günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 25 derece olarak tahmin ediliyor.